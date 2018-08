Genoa, Piatek conquista tutti: Boniek insegna la pronuncia…

In verità sembra più difficile da pronunciare e scrivere il nome di battesimo, Krzysztof, che il cognome, Piatek. Mai fidarsi delle apparenze, però, in particolare per una lingua come il polacco.

Fatto sta che tifosi, allenatore e giocatori del Genoa sono già stati conquistati dal nuovo bomber, che al debutto ufficiale ha spazzato via il Lecce in 38′. Quattro-gol-quattro nel terzo turno di Coppa Italia: primo centro dopo due minuti, al nono era doppietta, al 18′ tris e poi il poker prima dell’intervallo. La sua partita sarebbe durata un’ora, Ballardini gli ha risparmiato l’ultimo terzo di gara, facendolo uscire tra gli applausi scroscianti dei tifosi.

Che fosse promettente il 23enne acquistato dal Cracovia si sapeva, ma un debutto così, pur al cospetto di una squadra neopromossa in B, non era immaginabile. Forte fisicamente, ma anche rapido, tecnico e scaltro: del ragazzo si sentirà parlare, quindi tanto vale… iniziare a pronunciarlo bene.

Una dritta in tal senso viene dal presidente della Federazione polacca, Zbigniew Boniek, un altro che sembra avere le trappole nel nome, più che nel cognome. E invece… Chi pensa di cavarsela con un semplice “Piatec” sbaglia di grosso: l’ex attaccante di Juventus e Roma ha informato tutti, giornalisti in testa, sulla pronuncia corretta, attraverso un simpatico tweet…