Genoa, Piatek rivendica la doppietta su Instagram

Niente doppietta per l’attaccante del Genoa Krzysztof Piatek nel match contro l’Atalanta di ieri pomeriggio. Così ha deciso la Lega Serie A, che ha infatti considerato decisiva la deviazione del difensore nerazzurro Toloi in occasione della prima rete, considerandola quindi un autogol. Ma il polacco, vera rivelazione di questa prima parte di torneo e trascinatore della squadra di Cesare Prandelli, non ci sta e attraverso un lungo post pubblicato su Instagram ha rivendicato la paternità della rete: “Sono molto felice per la grande vittoria del Genoa sull’Atalanta. Però ho gioito meno perché appena tornato negli spogliatoi ho appreso la notizia che il mio primo gol è stata un’autorete. Ritengo che la mia sia a tutti gli effetti una doppietta e che la Lega Serie A ritorni su suoi passi. Forza Genoa”.