Genoa, Prandelli: “A Firenze momenti splendidi, non so che emozioni vivrò…”

Prima volta da ex della Fiorentina per Cesare Prandelli, appena rientrato su una panchina di Serie A che gli mancava proprio dall’esperienza vissuta in viola.

A ‘Marassi’ il tecnico del Genoa vivrà momenti di forte emozione sfidando i viola dell’ex compagno alla Juventus Stefano Pioli: “Ho un ricordo meraviglioso della piazza viola, dalla città alla tifoseria, ma non ho avuto il tempo di riflettere su ciò che questa partita susciterà in me – le parole dell’ex ct azzurro in conferenza stampa – Dico solo che mi piacerebbe ripetere qui quanto fatto a Firenze, siamo concentrati sull’appuntamento davanti a noi”.

Si riparte dopo la sconfitta di Cagliari: “Dobbiamo stare più attenti, in particolare modo sulle palle inattive, purtroppo a Cagliari ci siamo schiacciati troppo quando abbiamo giocato con tre attaccanti, siamo stati più pericolosi prima. Voglio vedere un Genoa più coraggioso che vada in area avversaria con la convinzione di fare gol. Siamo una squadra giovane, come del resto la Fiorentina. Ci sta di sbagliare, ma con l’aiuto di tutti dobbiamo migliorare”.

Una battuta anche sul tema-razzismo: “Provo grande tristezza e amarezza per ciò sta vivendo il calcio italiano. La gente deve indignarsi per questi gesti di violenza e razzismo, se dovesse accadere a me andrei ad abbracciare il giocatore il giocatore vittima di insulti”.