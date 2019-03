Genoa, Preziosi pronto per acquistare il Palermo: chiusura entro il 15 marzo?

Il Palermo, in crisi societaria già da qualche tempo, potrebbe essere acquistato dall’attuale presidente del Genoa Enrico Preziosi. A rivelarlo è stato il giornale La Repubblica, che appunto ha citato anche il numero uno del Grifone fra i possibili imprenditori pronti a risollevare le sorti del club rosanero, attualmente secondo classificato in Serie B. Inoltre, Il Giornale di Sicilia ha parlato dell’imprenditore siciliano Dario Mirri, nelle scorse settimane entrato nel Palermo per aiutarlo ad uscire dalla crisi finanziaria, già a contatto con il gruppo di Preziosi per chiudere l’operazione entro il 15 marzo, giorno in cui scade la prelazione a favore dello stesso Mirri per trattare il club siculo.