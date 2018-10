Genoa, Preziosi risponde ai tifosi: “Le mie scelte non hanno bisogno di consensi”

I tifosi del Genoa, che pure riconoscono in Ivan Juric una bandiera per l’apporto dato in campo e in panchina, si sono espressi in modo chiaro in merito all’esonero di Davide Ballardini, difendendo il tecnico romagnolo e attaccando il presidente Preziosi durante l’amichevole tra Italia e Ucraina giocata mercoledì a “Marassi”.

Tale presa di posizione però non è piaciuta allo stesso numero uno rossoblù, che ha replicato in un intervento a TeleNord: “Le mie scelte non hanno bisogno del consenso dei tifosi, sono nel calcio da trent’anni e, credetemi, non sono pazzo. Abbiamo più punti in classifica di quanto pensassimo, ma non è questo il problema e non è la classifica a preoccuparmi. La squadra in campo non mi ha mai dato ragione di essere soddisfatta, ho visto una squadra nei guai”.

“Spesso le prestazioni della squadra sono state mascherate da giocatori come Piatek e Kouamé che hanno giocato partite straordinarie – prosegue l’analisi di Preziosi – ma a parte le gare contro Lazio e Sassuolo, che forse hanno squadre migliori, abbiamo subito 12 gol in tre partite. Ho visto una squadra in disordine, che non sa impostare. Siamo andati in difficoltà pure contro l’Empoli e il Bologna. Queste cose non sono colpa mia”.