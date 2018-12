Genoa, Sandro verso l’addio

L’esperienza di Sandro al Genoa potrebbe finire molto presto.

Il centrocampista brasiliano ex Tottenham, che il Grifone aveva prelevato dopo il buon rendimento avuto dal giocatore nel Benevento nella seconda parte della scorsa stagione (i sanniti avevano esercitato il riscatto dall’Antalyaspor per poi girarlo al Genoa), ha infatti finora trovato poco spazio, in particolare dopo il ritorno di Miguel Veloso, che sembra essere stato scelto anche da Cesare Prandelli, terzo allenatore della tormentata stagione rossoblù, come il regista titolare.

Di qui l’ipotesi dell’addio già a metà stagione. Secondo quanto riporta Il Secolo XIX, il giocatore sarebbe allettato da un paio di proposte pervenute dalla Cina, in particolare dal Beijing Renhe e dal più titolato Guangzhou Evergrande.