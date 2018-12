Genoa, Veloso: “Rapporto speciale con Juric”

L’ultima vittoria contro l’Atalanta è stata una boccata di ossigeno per il Genoa, altrimenti pericolosamente a ridosso della zona retrocessione. E tra i cardini della formazione di Cesare Prandelli c’è il centrocampista portoghese Miguel Veloso, play-maker dei rossoblu. In un’intervista rilasciata a Numero-Diez.com, il giocatore ha rivelato il nome del tecnico con il quale si è trovato meglio durante la sua esperienza genoana: “Senza dubbio Ivan Juric. Insieme a lui ho trascorso più tempo e rappresenta l’allenatore con il quale mi identifico di più: gli piace infatti fare un gioco qualitativo e dominante, proprio come piace a me. L’esonero? Purtroppo le cose non sono andate benissimo, sono mancati i punti e nel calcio si sa che i risultati sono la cosa più importante. Fare coppia con Sandro? Mi sento di poter giocare insieme a lui, data l’esperienza che ho e per i ruoli che ho ricoperto nella mia carriera. Posso giocare con chiunque perché so adattarmi. Poi ovviamente su queste cose deciderà il mister”.