Gentile: “Under 21? Siamo messi peggio che con la Nazionale maggiore…”

La Nazionale Under 21 di Gigi Di Biagio ha perso l’amichevole giocata a Udine contro il Belgio, test importante in vista della fase finale dell’Europeo di categoria, che si giocherà proprio in Italia nel prossimo giugno.

Un campanello d’allarme significativo, almeno secondo il pensiero dell’ex ct degli Azzurrini Claudio Gentile, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare del delicato momento vissuto dalle rappresentative nazionali: “Con l’Under siamo messi peggio rispetto alla Nazionale maggiore: anche Di Biagio sta ricercando il gruppo giusto, ma intanto le sconfitte non fanno morale. Le aspettative per il futuro non danno molta convinzione, possiamo solo sperare”.

Sul lavoro di Mancini Gentile si dice invece fiducioso: “Le sue scelte vanno rispettate, sta puntando sugli Europei, ci sta di sacrificare la Nations League per formare un gruppo competitivo. Deve scegliere i migliori del nostro calcio, il problema è che non è detto che questi lo siano anche in Europa. Il tridente dei ‘piccoletti’? Mi sembra un esperimento positivo, specialmente in un’amichevole e se qualcuno non è al meglio”.