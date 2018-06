Germania, lista convocati pubblicata per errore? La Federazione: “Iniziativa sociale”

Lunedì 4 giugno, alle ore 12, per le 32 qualificate al Mondiale scadrà il termine per ufficializzare le liste dei 23 convocati. Tanti ct si sono affidati al momento a elenchi sovrabbondanti, con diversi elementi che andranno tagliati all’ultimo istante. Eppure, da più parti, la “voglia” di comunicare le liste definitive sembra insopprimibile. Così mentre in Belgio esplode il “caso dei materassi” (una tv belga ha mostrato le immagini delle stanze dell’albergo del ritiro in Russia, dove i letti hanno le etichette con i nomi dei giocatori, permettendo di anticipare gli esclusi…), i campioni del Mondo della Germania sono andati più sul classico, facendo uscire sul sito ufficiale della Federazione un elenco, corredato da foto, di 23 giocatori tra quelli che erano stati pre-selezionati da Löw. Logico pensare si trattasse delle scelte definitive del commissario tecnico, sebbene le modalità della comunicazione non fossero le più consuete, anche perché i quattro esclusi erano in effetti quelli più “sospettati” di taglio, il portiere Kevin Trapp, il difensore Jonathan Tah, il centrocampista Sebastian Rudy e l’attaccante Nils Petersen.

Niente di tutto questo, o almeno così pare, perché la Federcalcio tedesca si è affrettata a spiegare che la lista dei giocatori era legata a una collaborazione con ‘Aktion Mensch’, iniziativa sociale volta all’inclusione di persone con problemi comunicativi, in particolare dei sordomuti.

In effetti, la lista è stata pubblicata sul ‘Mühlezeitung’, giornale studentesco di una scuola del Baden-Württemberg e, secondo una parte della stampa tedesca, sarà stampata e messa in vendita indipendentemente da come sarà composta l’elenco “reale” dei 23.

“È un’iniziativa volta a far sì che gli appassionati di calcio con e senza disabilità possano vedere nello stesso modo la Coppa del Mondo” fanno sapere dalla DFB, mentre il team manager Bierhoff ha parlato di “una semplice gaffe che non ha valore indicativo”. Lecito credere alla versione della Federazione, ancora di più trattandosi di una nobile iniziativa. Certo, ci sono concrete possibilità che la lista “anticipata” e quella reale coincidano..

