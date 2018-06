Germania, Loew: “Real Madrid? Escludo categoricamente”

Nella giornata di ieri Zinedine Zidane ha annunciato il suo addio al Real Madrid, notizia che ha spiazzato sia Florentino Perez che i tifosi. Adesso i Blancos sono alla ricerca di un allenatore e i nomi che stanno circolando in queste ore sono quelli di Mauricio Pochettino del Tottenham, Guti che sarebbe la soluzione interna e Joachim Loew, commissario tecnico della Germania. Quest’ultimo, però, ha smentito la possibilità di sedere sulla panchina del Real nella prossima stagione; ecco quanto dichiarato in conferenza stampa: “Lo escludo assolutamente. Per me non è un argomento, ora penso al Mondiale. Sicuramente troveranno un buon successore per Zidane. Le sue dimissioni? Mi hanno spiazzato completamente, non me le sarei mai aspettate”.

