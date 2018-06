Germania, Sané dopo l’esclusione dal Mondiale: “Devo riprendermi”

L’abbondanza può fare brutti scherzi. In una squadra di club, dove settimanalmente un allenatore deve scegliere i giocatori da mandare in campo e quelli da far partire dalla panchina, scontentando inevitabilmente più di qualcuno se la rosa è di qualità, ma soprattutto in una Nazionale, dove i calciatori convocabili per la fase finale di un Europeo o di un Mondiale sono solo 23. Così il ct della Germania campione del Mondo Joachim Löw ha dovuto compiere appunto delle scelte, anche se dolorose, escludendo tra gli altri dalla lista per Russia 2018 Leroy Sané. L’attaccante di origini senegalesi, ex Schalke 04, è stato uno dei protagonisti della stagione del Manchester City, dove era approdato nell’estate 2016, convincendo però solo nell’annata appena conclusa. Nessuno poteva aspettarsi questo “taglio”, che ha fatto discutere parecchio dentro e fuori il calcio tedesco.

All’indomani, il pupillo di Pep Guardiola ha preso la parola su twitter per esprimere il proprio stato d’animo ai followers. Amarezza sì, ma composta: “Grazie a tutti per il supporto che mi avete fatto pervenire in queste ore. Ovviamente il fatto di non poter prendere parte al Mondiale mi rende triste, ma devo accettare la decisione e lottare per riprendermi e tornare più forte di prima. Auguro il meglio ai miei compagni. Portate a casa la Coppa!”. Il fair play abita qui…