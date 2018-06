Germania, una “ripicca” di Löw dietro l’esclusione di Sané dal Mondiale?

Tutto il mondo è paese e allora anche in Germania, come per tradizione succede in Italia, si discute dappertutto delle scelte del commissario tecnico per i convocati in vista di un Europeo o di un Mondiale. Se poi l’abbondanza permette di fare esclusioni eccellenti, come successo proprio a Joachim Löw, il dibattito può anche divampare. La Mannschaft che proverà a difendere in Russia il titolo ottenuto nel 2014 in Brasile non ci sarà infatti Leroy Sané. Uno dei protagonisti del Manchester City che ha dominato la Premier League, mancando però ancora una volta l’assalto alla Champions, è rimasto fuori dalla lista dei 23, tra lo sconcerto generale di tifosi e addetti ai lavori. Le difese “d’ufficio” sono già partite, a partire da quella di Kyle Walker, compagno di Sané alla corte di Guardiola, ma ovviamente i giochi sono fatti e Löw va avanti per la propria strada, mostrandosi tutt’altro che “pentito”: “Leroy ha un grandissimo talento, tornerà con noi da settembre” la fredda risposta del tecnico, fresco di rinnovo fino al 2022.

Dal canto proprio, il giocatore non ha fatto drammi, assorbendo il colpo con compostezza e fair play, ma inevitabilmente la stampa ha provato a individuare i motivi della decisione di Löw, dovuta in parte al rendimento non esaltante avuto da Sané in Nazionale (nessuna rete e un solo assist in 12 partite), seppure risalente al periodo antecedente all’esplosione avuta quest’anno in Inghilterra (10 gol e 15 assist), ma in parte, forse, come rimbalza dalle principali testate europee tra cui Espn, Foxsport e Independent, anche a una “ripicca” del selezionatore.

Un anno fa, infatti, Sané aveva rifiutato la convocazione per la Confederations Cup a causa di un’operazione al naso, ritenuta necessaria dal giocatore per risolvere problemi di respirazione, ma evidentemente non digerita da Löw, che ha sempre sospettato si fosse trattato “solo” di un intervento di chirurgia estetica. Per la serie: ‘rifiuti di partecipare a una competizione sulla carta minore? Ecco la risposta…’. Peccato che nel mezzo ci sia stata una maturazione calcistica…

