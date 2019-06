Gioia azzurra al 95′: l’Italia femminile ha battuto l’Australia 2-1

Vittoria in rimonta dell’Italia femminile contro l’Australia nel campionato del mondo di calcio in corso di svolgimento in Francia. Un successo sofferto arrivato solo al 95′ con il gol di Barbara Bonansea sugli sviluppi di un calcio di punizione. Azzurre che nel primo tempo sono passate in svantaggio punite dalla Kerr al 22′ ma poi nella ripresa hanno ribaltato il punteggio con la Bonansea protagonista, autrice di una doppietta. Il pareggio è arrivato 56′ dopo uno svarione della difesa dei canguri, e poi la stoccata finale al 95′ con un rocambolesco gol. Comincia bene il cammino dell’Italia al Mondiale.