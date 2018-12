Giudice Sportivo, due giornate a Koulibaly e Insigne. Multato Allegri

Giornata di lavoro intenso per il Giudice Sportivo della Serie A, chiamato a deliberare a tempo di record sui (tanti) fatti avvenuti durante le partite della 17a giornata, giocatasi a Santo Stefano, in vista del turno di fine 2018, in programma già sabato 29.

Oltre alla punizione per l’Inter causata dai cori razzisti e denigratori di matrice territoriale durante la gara contro il Napoli, sono state comminate due giornate di squalifica agli azzurri Kalidou Koulibaly e Lorenzo Insigne, espulsi durante la gara di San Siro.

Due turni anche all’empolese Krunic. Una giornata a Bentancur (Juventus), Vitor Hugo (Fiorentina), Andersen (Sampdoria), Brozovic (Inter), De Paul (Udinese), Di Lorenzo (Empoli), Ferrari (Sassuolo) e Gerson (Fiorentina).

Inflitta inoltre un’ammenda di 10.000 euro all’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri per avere, al termine della gara contro l’Atalanta, “espresso valutazioni insinuanti nei confronti dei collaboratori della Procura Federale”.