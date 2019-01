Gol conteso, Boniek sta con Piatek: “Ingiustizia evidente”

La storia del calcio è piena di gol “contesi”, ovvero marcature che gli attaccanti rivendicano come proprie, ma che vengono attribuiti come autoreti dalle Leghe di competenza dopo deviazioni più o meno evidenti.

Apparentemente un dettaglio, ma si sa che per le punte ogni gol conta, a livello statistico e non solo. Si sta allora trasformando in vero e proprio “caso diplomatico” il contenzioso tra Kryzszstof Piatek e la Lega Serie A relativo al primo gol segnato dal Genoa nella partita vinta 3-1 contro l’Atalanta dello scorso 22 dicembre. Dopo la deviazione di testa del bomber polacco il pallone è stato “corretto” dal difensore neroblu Rafael Toloi.

Per la Lega si tratta di autorete, ma il numero 9 rossoblù non ci sta: vana la richiesta agli organi competenti di modificare la decisione rivolta alla stessa Lega, ora è partita anche la petizione.

Un gol peraltro è proprio quanto divide Piatek da Cristiano Ronaldo, che ha effettuato il sorpasso in classifica marcatori all’ultima giornata del girone d’andata, dopo che il polacco era stato in testa dalla prima giornata.

A difesa di Piatek è sceso in campo anche Zbigniew Boniek, presidente della Federazione polacca che, intervistato da Pianetagenoa1893.net, ha fatto… “il punto” sullo stato della petizione: “Vi posso confermare che la petizione è arrivata dappertutto presso le testate giornalistiche in Polonia. È un gol regolare, tutto del Pistolero del Genoa. Il torto che ha subito Piatek è evidente”.