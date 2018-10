Gravina annuncia: “Marotta disponibile a lavorare nella nuova FIGC”

Da Pescara, ha parlato il candidato unico alla presidenza della FIGC Gabriele Gravina, che è tornato nuovamente sul tema importante del possibile inserimento nel suo gruppo di lavoro dell’ex amministratore delegato della Juventus Beppe Marotta. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sportitalia:

“Siamo pronti a rilanciare il calcio italiano, per farlo lavoreremo con delle eccellenze di questo settore. Con Beppe Marotta abbiamo parlato, da parte sua c’è disponibilità. Chiaramente farà le sue valutazioni sulle proposte che gli arriveranno da altre parti, ma il profilo giusto è proprio quello di Marotta. Ma se non ci dovessero essere poi le condizioni per questa operazione, ci saranno dei profili ulteriori che saranno valutati con molta attenzione”.