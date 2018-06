Guardiola: “Non andrò mai al PSG. Zidane come me? Decisione inusuale, ma abbiamo una cosa in comune…”

Sono trascorse appena tre settimane dalla fine della Premier League e quindi della stagione del Manchester City, che anche quest’anno ha fallito l’assalto alla Champions League. Eppure, dalla fine del campionato di cose ne sono successe diverse, così Pep Guardiola non ha potuto sottrarsi alle domande dei cronisti a margine del torneo di golf in corso di svolgimento a Caldes de Malavella, nei pressi di Girona, e valido per il circuito PGA.

‘BRAVO ZIZOU’ – Il tecnico catalano si è avvalso della facoltà di non rispondere sulle pesanti dichiarazioni di Yaya Touré, mentre non si è risparmiato nel commentare la decisione di Zinedine Zidane di lasciare la panchina del Real Madrid, che a molti ha ricordato quella che lo stesso Guardiola prese nel 2012, dopo i tanti trionfi alla guida del Barcellona: “Non ho nulla da dire o da commentare in merito a quanto ha detto Touré. Zidane? Dal punto di vista tricologico, direi di sì – ha scherzato Guardiola – Scherzi a parte, il mio Barcellona non vinse tre Champions come è riuscito a fare lui al Real… Non conosco le ragioni della sua decisione, ma ha compiuto un gesto che va rispettato ed elogiato, oltre che insolito. Abitualmente gli allenatori se ne vanno quando i risultati sono negativi, ma alla fine ognuno va via quando pensa sia giusto farlo. Mi ricorda Luis Enrique, che decise di lasciare il Barcellona dopo aver vinto molto esprimendo un calcio spettacolare…”.

POVERO SANÉ… – Volendo, si può leggere una sottile frecciata a Zizou, che di gioco spettacolare ne ha mostrato ben poco, ma Guardiola non entra nel merito, commentando poi l’esclusione del suo pupillo Sané dal Mondiale da parte del ct della Germania Löw: “Rispetto il ct, ha deciso in base a quello che ha visto durante la stagione. Spero che Leroy ora si riposi e che l’anno prossimo possa ripetere quanto fatto nell’ultima stagione”.

‘NEYMAR? VENGA LUI…’ – Una battuta anche sulle due giornate di squalifica inflitte dalla UEFA per l’espulsione durante il ritorno dei quarti di finale di Champions per un gol ingiustamente annullato allo stesso Sané: “Mateu Lahoz è il miglior arbitro spagnolo che rappresenterà degnamente la nazione al Mondiale. Mi farò questa squalifica, una giornata se ‘sarò bravo’, altrimenti saranno due… Neymar dice che vuole essere allenato da me? Non so se andrà al Real Madrid, non credo sia facile lasciare il PSG. Dal canto mio non credo andrò mai là, sto molto bene al City…”.

