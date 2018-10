Hamsik, l’agente: “A gennaio non ci muoviamo. Lobotka? Al Napoli non serve…”

È stato un sabato amaro, per Marek Hamsik, quello trascorso con la propria Nazionale. La Slovacchia è stata infatti battuta 2-1 dalla Repubblica Ceca in una sfida ovviamente molto sentita e che ha ribadito l’ultimo posto della squadra del ct Kozak nel girone di Nations League che comprende anche l’Ucraina.

Il capitano del Napoli è entrato nella storia grazie alla presenza numero 108 che ne ha fatto il primatista assoluto in fatto di caps con la Slovacchia oltre che con il gol numero 22, a -1 dal recordman Vittek, ma il ko ha inevitabilmente deluso Marekiaro, come confermato da Martin Petras, uno degli agenti del centrocampista, intervenuto a Radio Marte: “Il gol di ieri ha fatto molto piacere a Marek, anche perché è arrivato insieme ad nuovo record di presenze con la Nazionale, poi c’era il derby con la Repubblica Ceca dove bisogna sempre vincere. Stavamo dominando, poi siamo andati sotto per il gol di Schick”.

Petras ha poi parlato di Stanislav Lobotka, centrocampista del Celta Vigo, compagno di Nazionale di Hamsik e a lungo avvicinato al Napoli in estate proprio quando il Capitano sembrava destinato all’addio: “È un anno che viene accostato agli azzurri, per me il Napoli è a posto così a centrocampo, in rosa ci sono tanti giovani che stanno crescendo bene. A gennaio Hamsik non ha alcuna nessuna intenzione di andare via, quindi non so sa dove esca fuori questa storia di Lobotka a Napoli per sostituire uno tra Marek e Diawara”.