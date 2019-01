Hamsik, l’agente: “Se rinnoverà chiuderà la carriera al Napoli”

Marek Hamsik è una bandiera del Napoli, in azzurro ormai da ben undici anni. E lo slovacco, come dichiarato dal suo agente Martin Petras a Radio Kiss Kiss, potrebbe anche chiudere la carriera all’ombra del Vesuvio: “Lui vuole restare per vincere qualcosa con il Napoli. Il suo contratto scade nel 2020 e ha poi un altro anno d’opzione. Se rinnoverà chiuderà la sua carriera in azzurro, prima di fare un ultimo anno con lo Slovan Bratislava come da suo desiderio. Credo che Marek possa fare almeno altri quattro anni ad altissimi livelli. Anche nel nuovo ruolo che sta ricoprendo adesso sta correndo tantissimo”.

L’INFORTUNIO – “Adesso il giocatore si sta riposando. Ci siamo visti a Capodanno: ha dolore, ma sta facendo miglioramenti. Per riprendersi ci vorrà almeno un mese. A febbraio di nuovo in campo? Lui di solito questi infortuni li risolve velocemente”.