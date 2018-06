Higuain: “La gente spera che ti vada male, ma io sono fiero di quanto ho fatto”

A poco più di una settimana dall’inizio del Mondiale, Gonzalo Higuain torna a parlare e lo fa durante un’intervista a TNT Sport. L’attaccante argentino della Juventus non si è soffermato sul suo futuro, su cui molto si è discusso ngli ultimi giorni, ma è tornato a puntare il mirino sul prossimo impegno dell’Argentina:”Non ho mai avuto dubbi riguardo al Mondiale, ho sempre voluto essere qui. Da ragazzo non mi sarei mai immaginato che avrei giocato tre Mondiali, in fondo poter partecipare a una Coppa del Mondo è il top per qualsiasi calciatore”.

Higuain è poi tornato ad affrontare la questione delle critiche che da sempre accompagnano il suo rendimento, nei club così come con la maglia della Nazionale argentina. Una considerazione piccata con una punta di orgoglio: “La gente spera che ti vada male per festeggiare, ma io sono contento e fiero della carriera che ho fatto e che faccio”.