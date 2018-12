Hysaj, l’agente: “Il Chelsea non poteva acquistarlo in estate, non so se rimarrà. Sepe? È il miglior portiere italiano”

Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj e Mario Rui, è stato intervistato da Calciomercato.it, e ha fatto il punto della situazione sui propri assistiti, in particolare l’esterno albanese, che sta trovando con Ancelotti meno spazio rispetto all’era Sarri.

“Hysaj in carriera ha avuto solo Sarri, per questo soffre un po’ di più – ha ammesso Giuffredi – Ha un solo modo di pensare calcio. Bisogna dargli il tempo di mettere a fuoco le richieste del nuovo allenatore, ma era un giocatore valido e lo è ancora oggi. Se rimarrà al Napoli farà rimangiare le parole a tanti…”.

Ovvio che l’espressione ‘se rimarrà’ provochi la domanda successiva…: “Per il rinnovo siamo fermi, ne riparleremo dopo il mercato di gennaio. Quest’estate poteva andare al Chelsea, Sarri l’avrebbe voluto, ha una clausola di 50 milioni, magari il Napoli avrebbe accettato anche 40-45 milioni, ma la trattativa non è mai decollata perché De Laurentiis, per liberare Sarri, ha imposto una clausola che vietava al Chelsea di prendere altri giocatori oltre Jorginho”.

Giuffredi ha idee chiare anche su Gigi Sepe, portiere protagonista a Parma, che l’ha prelevato in prestito dal Napoli: “Mi auguro che il Napoli riscatti Ospina e Sepe possa andare via, credo sia la soluzione migliore. Luigi è il miglior portiere italiano, a marzo andrà in Nazionale. Ha Napoli nel cuore, è cresciuto in questo club, ma il procuratore gli vuole bene e gli spiega che bisogna seguire i ragionamenti, non i sentimenti…”.