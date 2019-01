Hysaj, l’agente: “Se è diventato un’alternativa chiederemo subito la cessione”

Non solo Amadou Diawara. Gli scontenti dopo la prima metà di stagione del Napoli sono due. Oltre al centrocampista guineano, l’altro volto malinconico della rosa è Elseid Hysaj, poco valorizzato nonostante l’ampio turnover cui ha fatto ricorso Carlo Ancelotti.

A metà della peggior stagione tra le quattro vissute a Napoli dall’ex empolese, ecco l’intervento “a gamba tesa” di Mario Giuffredi, agente del giocatore che, parlando a Radio Marte, ha espresso tutto il proprio malcontento per la situazione che sta vivendo il proprio assistito.

Dopo l’arrivo in panchina di Ancelotti Hysaj sembra infatti aver perso lo status di titolare avuto durante l’era Sarri. Prima Maksimovic, nelle gare di Champions League, poi Malcuit, in campionato, hanno fatto scivolare indietro Hysaj nelle gerarchie del tecnico emiliano.

Così, dopo qualche settimana di attesa, Giuffredi non si è risparmiato, ricordando anche l’offerta estiva del Chelsea, rigettata dal Napoli e aprendo alla possibilità di dire subito addio alla maglia azzurra: “In estate poteva andare con Sarri al Chelsea, ma Ancelotti ci disse apertamente che lo stimava. Nell’ultimo periodo i fatti però dicono altro, che Elseid per Ancelotti non è così importante. A questo punto, se non lo reputa più un titolare, basta dirlo apertamente e toglieremo il disturbo. Perché Hysaj non merita questo trattamento, vista la correttezza professionale che ha avuto fino ad oggi”.

“Basta parlarne apertamente e si trovano altre situazioni – ha concluso Giuffredi – Può essere anche una fase transitoria, mi aspetto chiarezza se così non fosse. Se dovesse essere solo un’alternativa chiederemo una cessione a gennaio”.