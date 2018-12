I ricordi di Kakà: “Ronaldo grande persona. Mourinho? Si prepara tutto quello che dice…”

In attesa di capire… cosa fare da grande, se l’allenatore o il dirigente, ma soprattutto dove farlo, Kakà si è voltato indietro raccontando curiosi retroscena della propria carriera.

Intervistato da ‘Grande Círculo’, trasmissione di SporTV, il Pallone d’Oro 2007, ex di Milan e Real Madrid, si è concentrato in particolare sul quadriennio trascorso in Spagna, con poche soddisfazioni a livello personale.

L’addio al “Bernabeu” coincise curiosamente con l’arrivo sulla panchina dei Blancos di Carlo Ancelotti, suo mentore al Milan. Ma a decidere non fu il tecnico emiliano: “Nel 2013 quando arrivò in panchina Ancelotti Perez voleva cambiare la rosa acquistando molti elementi nuovi. Parlai col mister dicendo che avevo bisogno di giocare per andare al Mondiale e fu lui a consigliare di andare via e tornare al Milan”

Ricky ha condiviso lo spogliatoio con Cristiano Ronaldo: “Cristiano è un fuoriclasse, ma anche una grande persona. Era sempre attento, premuroso e disponibile con tutti nello spogliatoio. Ok, forse un po’ vanitoso, ma si è sempre comportato bene. Mi ha aiutato tanto, incentivandomi anche durante le interviste. Una volta quando eravamo in ritiro a Los Angeles fece in modo di ottenere 15 telefoni cellulari e li diede a tutto il personale. Non ho mai avuto problemi con lui come con nessun altro compagno durante la mia carriera”.

E neppure con Mourinho: “Al Real il problema principale è stato che ho avuto poca continuità di impiego, soprattutto per gli infortuni. Con Mourinho ho avuto un buon rapporto. Avrei voluto giocare di più, ma lui preferiva schierare Ozil. È una persona vera, è esattamente quello che si vede davanti alle telecamere. Ha i momenti in cui esplode, ma è molto intelligente. Tutto quello che dice nelle interviste è preparato, sa sempre alla perfezione ciò che vuole e deve dire. Con lui abbiamo vinto una Liga e fatto una semifinale di Champions”.