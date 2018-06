Il Benevento si fa bello: in arrivo una promessa del Tottenham

Il presidente del Benevento Oreste Vigorito c’ha preso gusto e sembra continuare il filone di acquisti glamour iniziato a gennaio. Gli arrivi in giallorosso di giocatori come Sagna e Sandro non sono bastati per scongiurare una retrocessione di fatto già scritta al termine del girone d’andata, ma nella seconda parte di stagione i campani hanno giocato con qualità ed orgoglio, ottenendo anche qualche risultato storico come la vittoria in casa del Milan.

Nel prossimo campionato di Serie B il Benevento sarà quindi una delle squadre da battere e dopo aver scelto Cristian Bucchi per la panchina Vigorito lavora alla riconferma di Sagna (Sandro era invece in prestito dall’Antalyaspor e non resterà), ma sta per mettere a segno anche un altro colpo di tutto rispetto.

Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, il Benevento si è assicurato dal Tottenham il trequartista inglese, ma di origini giapponesi, Cy Goddard. Il classe ’97 ha rifiutato la proposta di rinnovo degli Spurs, che erano pronti a proporgli la possibilità di debuttare in Premier, per sposare la causa del Benevento dopo una buona stagione con la massima rappresentativa giovanile del Tottenham.

