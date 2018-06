Il Brasile è in forma Mondiale: Austria travolta, gol storico per Neymar

Se nel calcio valesse la proprietà transitiva, il Mondiale potrebbe anche considerarsi già assegnato al Brasile, di gran lunga la squadra più in forma del momento. La Seleçao di Tite, che già si era qualificata a Russia 2018 dominando il raggruppamento sudamericano, si è confermata implacabile anche nelle amichevoli di avvicinamento alla rassegna iridata: dopo Russia, Germania e Croazia, si è arresa anche l’Austria, la stessa squadra che aveva superato a sorpresa i campioni del mondo in carica solo pochi giorni fa.

Tra Brasile e Germania si è quindi ribaltato il rapporto di forza rispetto al 2014? Meglio sempre aspettare le gare vere, ma la realtà è che i verdeoro paiono avere pochi punti deboli: a Vienna partita senza storia, finita 3-0 per i gol di Gabriel Jesus, Coutinho e ancora Neymar, a segno dopo aver bagnato con la rete contro la Croazia il ritorno in campo tre mesi dopo l’infortunio al piede subito con il Paris Saint-Germain.

Altra rete spettacolare per O’Ney, la cui tenuta fisica sembrava essere l’unica grande paura di Tite verso la Russia. Neymar è andato a segno dopo una finta e dopo aver messo a sedere difensore e portiere avversario. Gol peraltro storico, per l’ex Barcellona, salito al terzo posto all time al pari di Romario nella classifica cannonieri del Brasile con 55 centri: meglio di lui solo Pelè e Ronaldo. Non male come stimolo verso il Mondiale…

Neymar si allena sui calci d’angolo…