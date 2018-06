Il Brasile sorride, Neymar torna in campo dopo tre mesi e va subito in gol

Neymar, e poco altro. Il Brasile, considerato da buona parte dell’opinione pubblica come la favorita per il Mondiale di Russia ormai alle porte, ha superato per 2-0 la Croazia in un’amichevole di preparazione giocatasi a Liverpool.

Le indicazioni per il ct Tite però non sono state molte, a parte le note positive arrivate proprio da Neymar: l’attaccante è tornato in campo 98 giorni dopo il grave infortunio alla caviglia subito durante la partita del suo Paris Saint-Germain contro l’Olympique Marsiglia, infortunio che ha interrotto sul più bello la prima stagione di O’Ney in Francia (a pochi giorni dalla doppia sfida degli ottavi di Champions che il PSG avrebbe poi perso contro il Real Madrid), trovando subito la via del gol. Neymar ha siglato la rpima rete di una partita che ha visto il Brasile soffrire tanto in particolare nel primo tempo, durante il quale la Croazia ha sprecato numerose opportunità da rete con Kramaric e Rebic, stoppato da un super Alisson.

Neymar è entrato in campo subito dopo l’intervallo al posto di Fernandinho, cambiando subito la faccia al Brasile, vicino al vantaggio con Marcelo, ma poi salvato ancora da Alisson su Rebic. Al 25′, il gol-partita: controllo sublime al limite dell’area, dribbling su Vrsaljko e destro potente e preciso, imprendibile per Subasic. Nel finale, il raddoppio dell’idolo di casa Firmino. Il Brasile debutterà al Mondiale il 17 giugno contro la Svizzera: facile immaginare che per quel giorno Neymar sarà pronto per giocare dal primo minuto.

