Il Brescia di Cellino sogna Balotelli: “Se accetta quello che possiamo offrirli…”

Il Brescia, con la vittoria per 1-0 sull’Ascoli dello scorso primo maggio, ha conquistato la matematica promozione in Serie A. A congratularsi con le rondinelle per l’importante traguardo raggiunto sono arrivate anche le parole di Mario Balotelli, che nella città lombarda è cresciuto. E proprio Supermario è l’oggetto del desiderio del patron Massimo Cellino, che ha così parlato attraverso le colonne di Tuttosport.

“SE ACCETTA LE NOSTRE CONDIZIONI…” – “Mario è un grande amico, oltre che un bravo ragazzo. Quando si mette in testa di giocare è un gran calciatore, c’è poco da dire. Mi rammarica il fatto che spesso attiri l’attenzione più per i suoi difetti che per i suoi pregi, che sono numerosissimi. Se può venire al Brescia? Se si adegua a quanto possiamo permetterci di offrirli è il benvenuto…”.