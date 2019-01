Il Chelsea sorpassa tutti per Barella

Diventato subito una colonna della Nazionale nonostante le poche partite disputate, e capace di meritarsi la fascia di capitano del Cagliari nonostante la giovanissima età. Sono solo un paio delle caratteristiche da predestinato di Nicolò Barella, 21 anni e una lunga e luminosa carriera davanti a sé.

Con quale maglia non è ancora lecito saperlo, anche se l’ultima offensiva potrebbe essere quella giusta. Protagonista il Chelsea che, come riportato da Rai Sport e come compare anche sul Corriere dello Sport, ha alzato a 45 milioni di sterline la proposta da destinare al presidente dei rossoblù Tommaso Giulini. Al cambio, sono circa quei 50 milioni di euro richiesti dal Cagliari per cedere il proprio gioiello, che comunque resterebbe sull’Isola fino al termine della stagione per poi volare a Londra in estate, sulla falsariga dell’operazione che il Chelsea ha realizzato per Christian Pulisic del Borussia Dortmund.

Riuscirà la società a resistere? Se lo augurano in particolare Inter e Napoli, i club italiani più interessati al gioiellino sardo, anche se la società del presidente De Laurentiis, scoraggiata dalle cifre, sta meditando il ritiro dalla trattativa.

Barella, che per caratteristiche sembra molto adatto al calcio inglese, ha stregato Sarri che lo ritiene ideale per il proprio calcio. Prima, però, c’è da pensare in ogni caso alla salvezza del Cagliari.