Il Genoa gela il Napoli: “Piatek vale 50 milioni”

La pausa per le Nazionali non ha inaridito la vena realizzativa di Kryzsztof Piatek, a segno anche con la sua Polonia nella partita di Nations League vinta per 3-2 dal Portogallo.

L’attaccante del Genoa, già autore di 9 reti in campionato nelle prime sette partite giocate cui aggiungere il poker in Coppa Italia contro il Lecce, è finito inevitabilmente al centro di voci di mercato che ne mettono in discussione la permanenza in Liguria già fin dalla sessione invernale.

Le indiscrezioni sui club interessati inevitabilmente si susseguono, così dopo Inter e Juventus, dalla radio ufficiale del Napoli, Radio Kiss Kiss, arriva la notizia della prima offerta ufficiale che sarebbe stata presentata dal club di De Laurentiis.

Secondo quanto riportato da Diego De Luca durante “Radio Goal”, il club azzurro avrebbe presentato una proposta da 25 milioni, ricevendo un doppio no dal Genoa, che non vuole privarsi del giocatore fino al termine della stagione e poi valuta Piatek esattamente il doppio. Mercato italiano ed europeo avvisato, quindi: il bomber rossoblù non si sposterà per meno di 50 milioni. E siamo ancora a ottobre…