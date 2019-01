Il legale annuncia: “Maradona resta ai Dorados de Sinaloa”. Ma cambia lo staff tecnico

C’ha pensato l’avvocato di Diego Armando Maradona, Matias Morla, a ufficializzare la notizia tanto attesa dai tifosi dei Dorados de Sinaloa e anche da tutti gli appassionati delle vicende del Pibe de Oro.

L’ex fuoriclasse argentino guiderà anche nella prossima stagione la formazione della seconda divisione messicana, arrivata nell’ultimo campionato a un passo dalla promozione, ma sconfitta nella finale playoff dall’Atletico San Luis.

Ad annunciarlo via social è stato appunto il legale di Maradona, che ha trascorso le festività in Messico per ratificare il nuovo accordo con la società, mentre Diego è rimasto in Argentina con famigliari e amici.

“Diego Maradona continuerà ad allenare i Dorados de Sinaloa nella prossima stagione. Dopo una serie di esami medici in Argentina tornerà in Messico per iniziare gli allenamenti” il tweet di Morla.

Prevista però una novità nello staff tecnico. Dopo il duro scontro con Luis Islas, nazionale argentino ai tempi di Maradona, l’ex portiere non sarà più il primo aiutante di Diego. Al suo posto i Dorados hanno scelto l’esperto José Maria Martinez, che vanta numerose esperienze in Argentina e anche in Messico.