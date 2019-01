Il Leyton Orient fa il verso a Black Mirror: ma sbaglia data…

Il mondo del calcio, non lo si scopre oggi, è piuttosto sensibile alle mode.

Ancor di più nell’era social, se qualcosa è di tendenza è difficile che un giocatore di livello o una società non ne approfittino per cavalcare l’onda ed essere “moderni”.

Ecco allora puntuale che in Inghilterra è comparsa la prima parodia di “Black Mirror: Bandersnatch“, il nuovo capitolo della saga distopica, che si segnala per la novità dell’interattività.

In soldoni, ci si potrà scegliere… il finale del film, per quella che, in base alla risposta del pubblico, potrà diventare appunto una nuova moda dilagante o, viceversa, un flop.

Ma intanto che la novità tira, tanto vale sfruttarla. Questo hanno pensato al Leyton Orient, nobile decaduta del calcio inglese, ora in National League, quinta serie, che ha scelto di annunciare così l’acquisto di Jordan Maguire-Drew, rinforzo per la propria formazione Under 23, prelevato dal Brighton.

“Accetta la chiamata del Leyton” o “Non accettare”; “Firma per il Leyton” o “Non firmare” sono le opzioni che compaiono nel simpatico video pubblicato su Twitter, in cui però, ovviamente, manca l’interattività, nel senso che non viene neppure presa in considerazione l’opzione del rifiuto e in cui c’è pure un errore clamoroso: la data riportata è infatti quella del 2 gennaio 2018 e non 2019…

Ritorno al futuro, quindi, per restare in tema cinematografico…

Comunque Maguire-Drew ha detto sì al Leyton Orient. E questo, almeno, non è un videogioco…