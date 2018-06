Il Lione si tiene Fekir: “La trattativa con il Liverpool è saltata, giocatore fuori dal mercato”

Il Liverpool non fa tris. Dopo gli acquisti di Naby Keita, avvenuto già lo scorso agosto, e Fabinho, i Reds sono stati a un passo dal chiudere per un altro super-colpo in vista della prossima stagione, ma l’affare che avrebbe dovuto portare ad Anfield Nabil Fekir è ufficialmente saltato. A renderlo noto è stato l’Olympique Lione, il club di appartenenza del trequartista franco-algerino, fresco di convocazione di Didier Deschamps per il Mondiale di Russia.

Mercoledì sembrava tutto fatto: affare da 45 milioni più 15 di bonus, con l’accelerata del Liverpool deciso a chiudere tutto prima del Mondiale per evitare pericolosi rialzi nella valutazione, e contratto da oltre 8 milioni netti l’anno per il giocatore, ma poi ecco il colpo di scena, attraverso il comunicato del Lione che ha non solo ufficializzato la conclusione non positiva della trattativa con il Liverpool, ma anche che Fekir resterà all’Olympique pure nella prossima stagione.

Mistero fitto sul perché di tale improvviso rovesciamento della situazione: il club inglese si è rifiutato di commentare l’ipotesi che alla base del mancato trasferimento ci siano problemi emersi durante le visite mediche, alle quali Fekir si era sottoposto nella mattinata di venerdì direttamente a Clairefontaine, il centro federale di allenamento della Francia in vista del Mondiale.

La classe di Nabil Fekir