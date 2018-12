Il Manchester United “assedia” il Napoli: se parte Pogba nuova offerta per Koulibaly

L’eliminazione dalla Champions League ad opera del Liverpool non ha solo condannato il Napoli a giocare l’Europa League nella seconda parte della stagione, ma ha inevitabilmente aumentato il rischio di dover addio a fine stagione a qualcuna delle proprie stelle, costrette per il secondo anno di fila a uscire dalla competizione regina già dopo la fase a gironi.

Anche in caso di qualificazione, peraltro, Kalidou Koulibaly sarebbe stato al centro del mirino dei top club europei in vista del prossimo mercato estivo. O forse anche prima, perché il Manchester United non ha smesso di dare la caccia nell’immediato al centrale senegalese.

Dopo essersi visto respingere le prime due offerte, infatti, secondo quanto riportato dall’Evening Standard, José Mourinho è pronto a presentarne una terza, pari a 111 milioni di euro.

Sembra comunque impossibile che De Laurentiis accetti di trattare già per gennaio, anche se a Manchester, oltre che sulla regola che permette ad un giocatore di disputare la stessa edizione della Champions League con due maglie diverse, fanno leva sui possibili proventi dalla cessione di Pogba, obiettivo della Juventus già per gennaio.