Il Monza vuole Kakà? Il Pordenone risponde con Ronaldinho…

Chissà se il duello al vertice durerà per tutto il campionato, per il momento però lassù in vetta al girone B della Serie C ci sono proprio loro, Monza e Pordenone, a punteggio pieno dopo tre giornate.

Il club brianzolo è ormai sulle prime pagine di tutto il mondo dopo l’acquisto del 100% delle quote da parte di Silvio Berlusconi, con Adriano Galliani amministratore delegato, ma pure i friulani hanno ambizioni, forti di un organico di tutto rispetto e di un allenatore di lusso per la categoria come Attilio Tesser.

Nell’attesa, la sfida si gioca sui social, dove la società neroverde si conferma all’avanguardia quando c’è da sorridere. Ecco allora l’immediata risposta alla clamorosa ipotesi di mercato che vuole il Monza interessato a Kakà. Il Pordenone è andato oltre, postando un tweet in cui il nuovo acquisto è già vestito di neroverde e si appresta a firmare il contratto.

Si tratta di… Ronaldinho! Prevedibile e immediata la pioggia di retweet, compreso quello dello stesso Monza. Sul campo, ci si vedrà a novembre al “Brianteo”. Davanti a Berlusconi, ma senza acquisti glamour…