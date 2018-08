Il Parma non si ferma più, in attacco arriva anche Gervinho

Potere di una delusione. Sbattuto fuori dalla Coppa Italia dal Pisa, squadra di Serie C, lo shock deve aver scosso il Parma, protagonista di una serie di colpi di mercato in successione che stanno cambiando il volto alla rosa di D’Aversa.

Dopo il doppio prestito dal Napoli di Grassi e Inglese, e oltre alle trattative in via di definizione con la Lazio per Di Gennaro e Sprocati e con il Palermo per Rispoli, il ds Faggiano ha concluso un acquisto a sorpresa, quello di Gervinho.

L’attaccante ivoriano classe ’87 ha ceduto alla corte degli emiliani ed è pronto a tornare in Italia due anni e mezzo dopo il trasferimento in Cina, all’Hebei Fortune, dove il rendimento dell’ex attaccante del Lille non è stato esaltante (appena 4 reti in 29 partite).

Il trasferimento si concretizzerà a titolo definitivo e permetterà a Gervinho di tornare in Serie A, dove in due stagioni e mezzo con la Roma ha realizzato 26 gol in 88 presenze. Il giocatore rappresenta un investimento ideale per il 4-3-3 di D’Aversa e le mosse in attacco potrebbero non finire qui: è caccia a un altro esterno e a un altro centravanti.