Il Perugia ferma la Spal: al ‘Curi’ finisce 0-0

Nessun vincitore e nessun gol al “Renato Curi” nell’amichevole tra Perugia e Spal, che ha chiuso il lungo percorso di test della squadra di Semplici, attesa domenica dal debutto in Coppa Italia contro lo Spezia.

La partita è stata condizionata dalla pioggia abbattutasi sul capoluogo umbro nel pomeriggio e si è giocata davanti a pochi intimi. Gli assenti, forse condizionati dal brutto esordio stagionale degli umbri, sconfitti in Coppa Italia in casa dal Novara, si sono però persi un Perugia ben diverso, più ordinato e spigliato. Così, dopo un intervento in avvio di Leali su Kurtic, la squadra di Nesta si è tolta di dosso la timidezza, rendendosi più volte pericolosa di rimessa grazie alla vivacità di Moscati e Bianchimano, prima di sfiorare il gol allo scadere del primo tempo con Vido, che si è visto deviare il tentativo di trasformazione da Vaisanen proprio sulla linea.

Nella ripresa si è assistito alla consueta pioggia di sostituzioni, ma le squadre si sono allungate a beneficio dello spettacolo. Bianchimano centra il palo in avvio su cross di Mazzocchi, la Spal risponde con Moncini che trova la risposta di Leali, poi tocca ancora agli umbri, pericolosi nuovamente con l’ex reggino, cui questa volta si oppone Gomis.

Perugia (3-5-2): Leali; Sgarbi, Belmonte (17′ st Pietrangeli), Felicioli (29′ st Konate); Mazzocchi, Moscati, Bianco (14′ st Dragomir), Terrani, Kouan; Vido (22′ st Ranocchia), Bianchimano (38′ st Orlandi). A disp: Perilli, Bocci, Mustacchio, Ranocchia, Melchiorri, Monaco, Barbarossa, Martinelli. All: A.Nesta.

Spal (3-5-2): Gomis; Djourou (22′ st Cremonesi), Cionek, Vaisanen; Dickmann (31′ st Schiattarella), Everton Luiz (31′ st Paloschi), Viviani (22′ st Esposito), Kurtic, Costa (25′ st Fares); Antenucci (C) (22′ st Petagna), Moncini (31′ st Lazzari), , . A disp: Thiam, Coulange, Felipe, Milinkovic Savic, 30 Poluzzi. All: Leonardo Semplici.

Arbitro:: Volpi di Arezzo

