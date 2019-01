Il Real Madrid batte un colpo sul mercato: ecco Brahim Diaz dal Manchester City

Il mercato del Real Madrid versione 2018-2019 passerà alla storia per la storica cessione di Cristiano Ronaldo, ma anche per qualche interessante acquisto di prospettiva.

Dopo Vinicius, il cui arrivo era in realtà già stato definito nel gennaio scorso, è fatta anche per Brahim Diaz, acquistato nientemeno che dal Manchester City.

Il talentuoso attaccante classe ’99, prodotto del settore giovanile del Malaga, ma approdato in Inghilterra già a 14 anni, torna quindi in Spagna per la cifra-monstre di 17 milioni più cinque di bonus, decisamente importante per un 20enne. Contratto fino al 2025, visite mediche previste a inizio settimana, poi la presentazione, come riporta Marca.

Decisiva la volontà del giocatore, cui neppure un club ricco e potente come il City ha potuto opporsi, determinata dallo scarso impiego in prima squadra da parte di Guardiola, che ha mandato in campo Diaz solo per una manciata di minuti tra Coppa di Lega e Community Shield.

Gli zero minuti giocati in campionato, oltre ai 4 milioni d’ingaggio promessi dai campioni d’Europa, hanno convinto Diaz a tornare in patria. Anche se farsi strada tra i big dell’attacco del Real non sarà certo più semplice.

Quello di Diaz dovrebbe essere l’unico rinforzo invernale del Real, dato che il centrocampista argentino Exequiel Palacios ha preferito concludere la stagione al River Plate.