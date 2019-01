Il Real Madrid dà il bollettino medico: ma si dimentica di Bale…

Il 2019 del Real Madrid si è aperto con la delusione della rimonta subita in casa del Villarreal. Una doppietta dell’intramontabile Santi Cazorla ha fissato il 2-2 nella partita di recupero non giocata a dicembre perché i ‘Blancos’ erano impegnati nel Mondiale per club.

La squadra di Solari ha perso un’occasione d’oro per avvicinarsi al Barcellona capolista, proseguendo così l’andamento troppo discontinuo che sta caratterizzando questa stagione anche dopo il cambio dell’allenatore.

Peraltro le brutte notizie non si fermano qui, dato che al “Madrigal” si è fermato ancora una volta Gareth Bale, vittima di un infortunio al soleo della gamba sinistra che rischia di tenere il gallese lontano dai campi per un periodo medio-lungo.

Non è certo questo il primo stop muscolare subito dal giocatore da quando è al Real, così come non insolito è il comportamento della società, che ha… glissato sull’infortunio di Bale fornendo il bollettino medico della giornata.

Il club ha infatti informato sulle condizioni degli altri infortunati Asensio, Llorente e Mariano Diaz, omettendo però informazioni su Bale, come successo altre volte in occasione degli stop subiti dall’ex Tottenham.

“Abitudine”, privacy o altro? Forse si aspetta l’esito degli esami, ma il mistero resta…