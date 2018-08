Il Real Madrid gela l’Inter: Modric convocato per la Supercoppa Europea

Se non è la fine definitiva delle speranze dell’Inter, poco ci manca. Il Real Madrid ha inserito Luka Modric tra i convocati per la Supercoppa Europea, gara che aprirà ufficialmente la stagione dei campioni d’Europa, mercoledì sera a Tallinn contro i cugini dell’Atletico.

Il centrocampista croato, appena tornato dalle vacanze post-Mondiale, ma subito in campo per uno spezzone di partita contro il Milan nel “Trofeo Bernabeu”, è quindi dovuto salire sull’aereo direzione Estonia, un ulteriore segnale della volontà del club di non cedere il giocatore, oggetto del desiderio (a quanto pare corrisposto…) dell’Inter.

Ora la curiosità è già tutta proiettata alla formazione titolare che sceglierà Lopetegui, ma anche un’eventuale partenza dalla panchina di Modric, a corto di preparazione, potrebbe non bastare per far tornare a sperare i tifosi nerazzurri e Spalletti…