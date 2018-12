Il ritorno di Marchisio allo Stadium: “Mi mancava il vostro abbraccio…”

Tornato come ospite durante il big match di Serie A tra Juventus e Roma, Claudio Marchisio è stato accolto dal suo vecchio pubblico in modo molto caloroso.

Il centrocampista attualmente dello Zenit San Pietroburgo ha lasciato i bianconeri questa estate non con qualche polemica, non da parte sua. Sceso sul terreno di gioco, il Principino ha ricevuto l’applauso del suo ex tifo che lo ha sensibilmente emozionato.

All’indomani di quello che è stato a tutti gli effetti un momento unico per entrambe le parti, il centrocampista ha voluto commentare con un messaggio pubblicato sui propri canali social. Su Instagram, Marchisio ha espresso tutta la sua emozione: “So solo che mi mancava qualcosa, e che quel qualcosa era il vostro abbraccio. Da sempre e per sempre con la mano sul petto!”.