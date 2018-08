Il Sassuolo avvisa i tifosi dell’Inter: “Vietate sciarpe e bandiere nerazzurre nel settore dei tifosi di casa”

Domenica 19 agosto il campionato dell’Inter inizierà dal “Mapei Stadium” di Reggio Emilia, contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Non un inizio semplice per la squadra di Spalletti, che sul campo dei neroverdi non ha una buona tradizione.

Come se non bastasse, l’ambiente che accoglierà i nerazzurri non si preannuncia dei più “accoglienti”, come si evince dalla comunicazione che il Sassuolo ha tenuto a dare sul proprio sito e sui propri profili social, a margine della comunicazione dell’inizio della prevendita dei biglietti per la partita: “Per questioni di sicurezza ed ordine pubblico, è assolutamente vietato l’ingresso di maglie, sciarpe, bandiere della squadra ospite; si ricorda infatti che il settore in questione è esclusivamente riservato ai tifosi del Sassuolo”.

Come dire, distinzione netta e… effetto-“bomboniera” cercasi…