Il Southampton scarica Gabbiadini: ritorno in Italia sempre più vicino

Nel giorno dell’apertura ufficiale del mercato, il Milan sembra avvicinarsi al secondo acquisto della sessione invernale.

Sfumato Luis Muriel, approdato alla Fiorentina, dopo Lucas Paquetà può arrivare Manolo Gabbiadini. L’attaccante bergamasco ex Sampdoria e Napoli è stato infatti messo elegantemente alla porta da Ralph Hasenhuttl, il manager tedesco del Southampton, da poche settimane alla guida dei ‘Saints’, ma evidentemente in linea con la gerarchia degli attaccanti del suo predecessore Mark Hughes, che ha concesso pochissimo spazio in stagione a Gabbiadini.

“Siamo in troppi, dobbiamo sfoltire la rosa – ha detto Hasenhuttl, che è poi entrato nel merito della situazione – Gabbiadini? So che interessa ad altri club. Nelle prossime settimane o giorni potremmo venderlo”.

Non è mancata una spiegazione alla bocciatura: “Per il mio modo di intendere il calcio ho bisogno di più velocità, di più qualità nella corsa”.