Il Valencia fa doppietta, dopo Batshuayi arriva Gameiro

Il Valencia fa le cose in grande e in vista del ritorno in Champions dopo due anni di assenza ha deciso di rifare l’attacco. Dopo la definizione del prestito di Michy Batshuayi in prestito dal Chelsea, Marcelino potrà contare anche sui gol di Kevin Gameiro, in arrivo dall’Atletico Madrid.

L’operazione era stata definita nei dettagli anche prima di quella di Batshuayi, ma alcuni problemi di natura burocratica l’avevano rallentata, complici anche le procedure che l’Atletico ha dovuto completare per definire l’obbligo di riscatto di Nikola Kalinic dalla Fiorentina.

L’operazione-Gameiro, al quale si era interessato anche il Borussia Dortmund, a propria volta “orfano” di Batshuayi dopo il prestito della seconda parte della scorsa stagione, costerà al Valencia circa 18 milioni di euro: per l’attaccante francese di origini portoghesi è la terza avventura diversa in Liga dopo quelle con lo stesso Atletico Madrid e il Siviglia, dove ha giocato tra il 2013 e il 2016.