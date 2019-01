Inter, infortunio muscolare per Keita

Pessima notizia per Luciano Spalletti a pochi giorni dalla ripresa del campionato.

In vista della partita contro il Sassuolo, infatti, il tecnico dell’Inter sa già di non poter contare su Keita Balde.

L’attaccante nigeriano si è infortunato in allenamento e l’esito della risonanza magnetica cui si è sottoposto il giocatore è stato sconfortante:

Questo il comunicato della società nerazzurra:

“L’attaccante nerazzurro Keita Balde si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a seguito di un fastidio muscolare accusato in allenamento. Gli esami hanno evidenziato una distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana”.

Oltre che dalla partita contro i neroverdi, che l’Inter dovrà giocare a porte chiuse come successo in Coppa Italia contro il Benevento, Keita sarà quindi assente anche dalla successiva trasferta di Torino e con ogni probabilità anche nel quarto di finale di Coppa contro la Lazio in programma per il 30 gennaio.