Inter, la rivelazione di Wanda Nara: “Avevano venduto Icardi alla Juventus. Rinnovo? Siamo lontani…”

C’era cascata tutta l’opinione pubblica e la stampa specializzata. Ma Wanda Nara si è divertita e si diverte a depistare tutti. Il tweet pubblicato dalla moglie-agente di Mauro Icardi due giorni dopo l’eliminazione dalla Champions League aveva fatto sperare tutti i tifosi dell’Inter e dato una dritta utile agli addetti ai lavori: “Fino a 00.30 a guardare le pagine del rinnovo…” aveva scritto Wanda.

Tutti a credere si trattasse della bozza del nuovo contratto tra Icardi e l’Inter e invece ecco la sorpresa. Ospite come sempre del salotto di ‘Tiki Taka’, Wanda non ha smentito ufficialmente, ma semplicemente chiarito: “Abbiamo rinnovato con la Nike per nove anni. Il contratto con l’Inter? Siamo lontanissimi. O meglio, non siamo vicini come si dice. Mi devo sedere e parlare e ancora non l’ho fatto. Mi dà fastidio quello che è stato scritto in questi giorni:, nessuno mi ha chiamato per chiedermi spiegazioni”.

Insomma, tutto è ancora da decidere, ma quel che emerge è che il clima non è dei migliori. Con la stampa, visto l’attacco che la signora Icardi ha espresso nei confronti de La Gazzetta dello Sport, che nell’edizione di domenica aveva parlato di “risentimento dell’Inter” nei confronti della moglie del Capitano: “Icardi è un giocatore che non si deve discutere, deve rinnovare punto e basta, ma mi viene da ridere quando sento che non ha mercato”.

Ma pure i rapporti con l’Inter sono da definire, altrimenti è difficile spiegare l’approccio “aggressivo” avuto poco prima dell’inizio della trattativa, con tanto di rivelazione-shock: “La società mi aveva contattata nel mezzo della Champions, ma avevo risposto che era preferibile aspettare dopo il girone. Perché devo sempre fare io la figuraccia? Perché non si dice qualcosa a Suning?“.

“Nell’ultimo mercato era quasi con un piede fuori. Dove voleva andare? No, dove lo volevano mandare: qua vicino, alla Juve. È stato Mauro a lasciare da parte i soldi per rimanere all’Inter. A me hanno detto che ci sarebbe stata la coppia Cristiano Ronaldo-Icardi, e ho pensato ‘guarda la Juve cosa mi dice per convincermi’. Mi hanno detto ‘se non prendiamo Icardi non prendiamo nessun altro'”.

La palla passa nell’altra metà campo. Ci sarà una risposta ufficiale?