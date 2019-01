Inter, Moratti: “CR7 alla Juve? Io avrei risposto con Messi…”

Massimo Moratti ha il cuore nerazzurro. L’ex presidente dell’Inter ha potuto togliersi la soddisfazione di conquistare il Triplete nel 2010, ma anche ora che non è più nella società continua a seguire con passione le vicende della squadra milanese. E, nel corso di un’intervista rilasciata a Sky, ha fatto una clamorosa ammissione: “Cristiano Ronaldo alla Juventus? Io avrei risposto facendo un tentativo per Lionel Messi. L’Inter avrebbe dovuto dare un segnale. Forse sarebbe stata la rovina economica per i nerazzurri, ma non si sa mai… Quello della Juventus è stato un grande colpo, anche perché nessuno se lo aspettava e nessuno neanche ne avvertiva l’esigenza. Hanno fatto un regalo ai tifosi, come quando noi prendemmo Ronaldo”.

ZHANG – “Anche se è molto giovane ha delle grandi doti imprenditoriali e anche buon senso. Ho molta fiducia nel suo lavoro. Un mio ritorno in società? Mai pensato. Quando decidi di farti da parte, vuol dire che hai capito di aver fatto il tuo tempo”.

ANCELOTTI E SNEIJDER – “Ancelotti è l’unico allenatore che avrei voluto ingaggiare senza però riuscirci. Mi ha sempre incuriosito per come attua la gestione delle sue squadra. È concreto, mai fanatico. Sneijder? Il suo acquisto derivò dal consiglio che diede un gestore di un bar tifosissimo dell’Inter: sosteneva che fosse l’elemento mancante per rendere quell’Inter in grado di vincere la Champions League. Per fortuna lo ascoltai…”