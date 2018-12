Inter, Nainggolan disattiva l’account Instagram

Nuova puntata nella tormentata vicenda Nainggolan. Il centrocampista dell’Inter, dopo essere stato sospeso dal club per motivi disciplinari, ha infatti disattivato il proprio profilo su Instagram. Secondo quanto trapelato, alla base della decisione non vi sarebbe però un’esplicita richiesta da parte della società, ma si tratterebbe di una scelta personale dello stesso calciatore. Nainggolan in passato, anche ai tempi in cui militava nella Roma, era spesso finito nell’occhio del ciclone proprio per alcuni post pubblicati sul popolare social network, che ne avevano messo a nudo alcuni comportamenti poco professionali e non idonei ad un’atleta. La scelta del Ninja potrebbe essere legata proprio a questo: disattivare il proprio account per evitare nuove polemiche su contenuti discutibili.

Arrivato all’Inter in pompa magna la scorsa estate, la stagione del belga è stata fin qui ben al di sotto delle aspettative, anche a causa di qualche infortunio. E adesso questo terremoto, che non farà certamente contento il tecnico Luciano Spalletti.