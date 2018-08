Inter, parla Keita: “Spalletti è stato determinante per il mio arrivo”

Secondo rinforzo offensivo per l’Inter, che dopo Lautaro Martinez mette a disposizione di Spalletti anche Keita Balde. L’ex attaccante della Lazio è arrivato a Milano nella serata di domenica da Montecarlo e ha sostenuto le visite mediche in mattina. Nel pomeriggio è prevista la firma sul contratto di quattro anni, più opzione per un’altra stagione, anche se formalmente il trasferimento dal Monaco si è concluso con la formula del prestito oneroso da 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 34.

Intercettato da Sky Sport, Keita ha pronunciato le prime parole da interista, ringraziando in particolare il tecnico, avversario di tanti derby a Roma, per averlo voluto con insistenza: “Spalletti è stato molto importante per il mio arrivo qui, speriamo in una grande avventura con l’Inter”.

Gli affari sull’asse Inter-Monaco potrebbero però non essere finiti: a fare il percorso inverso potrebbe infatti essere Antonio Candreva, in un’operazione separata da quella per Keita, ex compagno alla Lazio, ma il giocatore ha finora rifiutato il trasferimento nel Principato.