Inter, si valuta il ricorso contro la chiusura di San Siro

Il post Inter-Napoli è a suon di… ricorsi. Se il club azzurro è pronto a farsi valere per far cancellare le due giornate di squalifica inflitte a Lorenzo Insigne (nulla da fare invece per la sanzione a Koulibaly, essendo frutto di due infrazioni ciascuna delle quali punite con un turno di stop), in casa Inter si sta facendo strada l’ipotesi del ricorso contro la dura punizione decisa dal Giudice Sportivo, che ha chiuso San Siro per due partite, quella di Coppa Italia contro il Benevento e di campionato contro il Sassuolo, e la Curva Nord per la gara contro il Bologna del 3 febbraio.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la società deciderà solo a inizio 2019, dopo un’attenta analisi, se inoltrare il ricorso, che sarebbe volto alla volontà di tutelare il resto del folto pubblico che segue abitualmente dal vivo le partite della squadra di Spalletti.

Il club nerazzurro ha tre giorni per richiedere gli atti e per preannunciare un reclamo che, a quel punto, può presentare (o meno) entro 7 giorni dalla ricezione del referto dell’arbitro.