Inter, Spalletti: “Nainggolan? Non è fuori rosa”

Dimenticare la beffa di Verona. Questo l’obiettivo dell’Inter nel boxing day, con i nerazzurri che ospiteranno il Napoli nel big-match della diciottesima giornata. E Luciano Spalletti, parlando ai microfoni di Inter Tv, ha così presentato la sfida: “La squadra vuole lasciarsi alle spalle la delusione contro il Chievo. Dovremo giocare senza impeto ma con intelligenza, affondando i colpi al momento giusto. Ancelotti è uno dei migliori, anzi forse il miglior allenatore in Italia: ha saputo ottimizzare il buon lavoro svolto da Sarri aggiungendoci la sua esperienza. La differenza tra i due? Il calcio di Sarri era fatto più di schemi e ripetitività di azioni. Ancelotti sceglie più il momento: valuta quando può aggredirti e quando invece lasciarti campo. Due filosofie diverse, ma entrambe pericolose”.

IL CASO NAINGGOLAN – “Mi dispiace non averlo perché è un calciatore fortissimo, ma in una squadra le regole sono fondamentali. Non è fuori rosa: dopo questa partita si allenerà e tornerà a far parte del gruppo”.